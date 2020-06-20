البابا فرانسيس يعقد اللقاء الجماهيري الأول منذ تخفيف قيود الإغلاق العام في إيطاليا

لندن – (أ ش أ):

عقد البابا فرانسيس، اليوم السبت، أول لقاء جماهيري له مع مجموعة من الناس منذ تخفيف إيطاليا لقيود الإغلاق العام لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وخصّ بتلك الجلسة العاملين بقطاع الصحة في أكثر مناطق إيطاليا تضررا بجائحة كورونا.

وقال البابا فرانسيس للأطباء والممرضين من منطقة لومباردي أثناء تجمع في الفاتيكان - حسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني- "كنتم واحد من الأعمدة الداعمين للبلاد بأكملها".

وأضاف قائلا: "لمن منكم هنا ولزملائكم في جميع أنحاء إيطاليا، لكم تقديري وشكري الصادق.. أنا متأكد للغاية أنني أعبر عن مشاعر الجميع"، واصفا العاملين بقطاع الصحة بـ"الملائكة".

جدير بالذكر أن إيطاليا خففت العديد من قيود الإغلاق العام منذ 3 يونيو الجاري، حيث تم السماح للمواطنين بالانتقال بين الأقاليم مرة أخرى، مع استمرار تطبيق قواعد مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وشهدت إيطاليا وفاة نحو 35 ألف شخص بسبب إصابتهم بفيروس كوفيد-19، وهي رابع أعلى دولة في أعداد الوفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وبريطانيا.