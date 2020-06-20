أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

إجراء اختبارات كورونا لحوالي 2.3 مليون شخص في بكين

03:45 م السبت 20 يونيو 2020
إجراء اختبارات كورونا لحوالي 2.3 مليون شخص في بكين

إجراء اختبارات كورونا لحوالي 2.3 مليون شخص في بكين

بكين- (أ ش أ):

أعلنت سلطات العاصمة الصينية (بكين) اليوم السبت إجراء اختبارات حمض نووي لحوالي 3ر2 مليون شخص، حتى الساعة السادسة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها لاحتواء عودة حالات الإصابة المحلية بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وسجلت بكين -التي يتجاوز عدد سكانها العشرين مليون شخص- 22 حالة إصابة محلية مؤكدة بالفيروس، وأربع حالات مشتبه بها وحالتين بدون أعراض خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأبلغت بكين حتى نهاية يوم أمس عن 625 حالة محلية مؤكدة، بما في ذلك 411 شخصا غادروا المستشفيات بعد شفائهم وتسع حالات وفاة، ولا تزال هناك 17 حالة بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا اختبار كورونا الصين

الخبر التالى:

لبنان يسجل 26 إصابة.. ولا وفيات جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 52211

    عدد المصابين

  • 13928

    عدد المتعافين

  • 2017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8785989

    عدد المصابين

  • 4645502

    عدد المتعافين

  • 463150

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي: أي تدخل من الدولة المصرية في ليبيا بات له الشرعية الدولية