السراج يصل إلى الجزائر في زيارة تستمر ساعات

الجزائر- (د ب أ):

وصل فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، السبت، إلى الجزائر في زيارة تستمر ساعات.

وكان في استقبال السراج بمطار الجزائر الدولي، رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، ووزير الخارجية صبري بوقادوم.

ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع السراج في وقت لاحق .

وتأتي زيارة السراج إلى الجزائر بعد أيام قليلة فقط من زيارة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

كان الرئيس الجزائري دعا الليبيين إلى إنهاء الاقتتال الداخلي وتغليب مصلحة الشعب الليبي، مؤكدا استعداد بلاده لاستضافة حوار ليبي-ليبي يفضي إلى تشكيل مؤسسات انتقالية تمهد لبدء مسار سياسي شامل.

وأكد تبون أن كل الاطراف الليبية تثق في الجزائر التي تقف على مسافة واحدة من الجميع، محذرا من تحول ليبيا إلى "صومال جديدة".