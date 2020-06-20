الهند: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 395048 حالة

نيودلهي- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 395048 حالة، وذلك عقب تسجيل 14516 حالة إصابة جديدة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 12948 حالة، وذلك عقب تسجيل 375 حالة وفاة جديدة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.