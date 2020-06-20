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بومبيو يدعو لمزيد من الإجراءات ضد طهران حال رفضها التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

01:31 ص السبت 20 يونيو 2020
بومبيو يدعو لمزيد من الإجراءات ضد طهران حال رفضها التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

مايك بومبيو

واشنطن- (أ ش أ):
أكدت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنه إذا فشلت إيران في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيجب أن يكون المجتمع الدولي مستعدًا لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضدها.

جاء ذلك في سياق تعليق مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية، اليوم، الذي يدعو إيران لتزويد مفتشي الوكالة بالمعلومات والتزام طهران بالتعاون.

وقال "بومبيو"، إن رفض إيران التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية وتحقيقاتها يثير القلق ويطرح أسئلة بشأن ما تحاول إيران إخفاءه.

وشدد على أنه خلال الأشهر الماضية، لم تكتف إيران بتصعيدها وابتزازها النووي فحسب، بل أعاقت عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي أعمال غير مقبولة وتؤكد على التهديد المستمر الذي يشكله برنامج إيران النووي للسلم والأمن الدوليين.

ونبه "بومبيو"، بأن إيران لم تظهر حتى الآن أي نية للحد من التوسع المستمر في برنامجها النووي، كما رفضت لعدة أشهر التعاون مع الوكالة الدولية للقيام بعملها، مشددا على ضرورة امتثال إيران على الفور لالتزاماتها.

وأكد أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بحرمان إيران من أي مسار للسلاح النووي، وستعمل من خلال مجلس محافظي الوكالة الدولية لتزويد الوكالة بالدعم الذي تحتاجه لحل هذه المسائل الخطيرة، مشددا على أن إيران ملزمة قانونا بالرد على أسئلة الوكالة وإتاحة دخول مفتشيها لمنشآتها.

وقال إنه بالنظر إلى أعمال إيران النووية السرية السابقة، فمن الضروري أن تثبت إيران بشكل يمكن التحقق منه أنها تخلت بشكل دائم عن كل هذه الأعمال، مضيفا أن بلاده تسعى لحل دبلوماسي شامل لمعالجة المخاوف النووية في إيران، وهو حل يجب أن يبنى على التحقق الفعال.

هذا المحتوى من

Asha
مايك بومبيو وكالة الطاقة الذرية طهران الولايات المتحدة

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