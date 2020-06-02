الدفاع الروسية: تعافي 4.3 ألف جندي من كورونا
موسكو- أ ش أ:
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية سجلت 6.5 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية مارس الماضي، تعافى منهم أكثر من 4.3 ألف شخص.
وقال شويجو في مؤتمر عبر الهاتف: "تجاوز عدد الأشخاص الذين يتماثلون للشفاء يوميا منذ 9 مايو، عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج.. منذ بداية شهر مارس أصيب 6.5 ألف شخص في القوات المسلحة، وتعافى أكثر من 4300 منهم بالفعل"، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".
وكان وزير الدفاع الروسي صرح، في وقت سابق، بأن القوات المسلحة الروسية أكدت خلال خضوعها لتفتيش مفاجيء استعدادها لمكافحة كورونا، مضيفا أن القوات المسلحة الروسية شكلت 49 مجموعة صحية وبائية متنقلة للكشف عن المصابين.
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