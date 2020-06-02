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شركة كورية جنوبية تخطط لتجربة علاج "واعد" لكورونا على البشر

08:35 ص الثلاثاء 02 يونيو 2020
شركة كورية جنوبية تخطط لتجربة علاج "واعد" لكورونا على البشر

علاج كورونا

سول- (أ ش أ):


أكدت شركة "سيلتريون" الكورية الجنوبية، أن العلاج التجريبي الذي طورته لمرض فيروس كورونا "كوفيد-19" أظهر تراجعًا يصل إلى 100 ضعف في الحمل الفيروسي للمرض في التجارب على الحيوانات، مضيفة أنها تهدف إلى بدء التجارب السريرية على البشر في أواخر يوليو المقبل.

وتتسابق شركات الأدوية في جميع أنحاء العالم لتطوير علاجات للوباء الذي تسبب في وفاة أكثر من 377 ألف شخص على مستوى العالم.

وأوضحت "سيلتريون"، وفقًا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية اليوم الثلاثاء، أن دراستها قبل المرحلة السريرية أظهرت تحسن التعافي من أعراض سيلان الأنف والسعال وآلام الجسم بعد اليوم الأول من العلاج، والقضاء على التهاب الرئة في غضون ستة أيام.

وأضافت الشركة وكلية الطب بجامعة تشونجبوك الوطنية المتعاونة معها في الدراسة - في بيان - أن الدراسة أجريت على حيوانات النمس وسيتم توسيعها لتشمل الأقداد "الهامستر" والفئران والقرود قبل التجارب السريرية.

وقال كون كي سونج رئيس وحدة البحث والتطوير بشركة سيلتريون لرويترز، إن الشركة تدرس إجراء تجارب سريرية في كوريا الجنوبية أو في الخارج.. متابعًا: "لدى سيلتريون القدرة على إنتاج كميات كبيرة من العلاج بالأجسام المضادة بمجرد أن يصبح جاهزًا".​

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علاج كورونا سول فيروس كورونا جامعة تشونجبوك كوريا الجنوبية

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