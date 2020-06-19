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ترامب ينتقد تحذيرات فوتشي من استئناف دوري كرة القدم الأمريكية

10:26 م الجمعة 19 يونيو 2020
ترامب ينتقد تحذيرات فوتشي من استئناف دوري كرة القدم الأمريكية

دونالد ترامب

واشنطن - أ ش أ
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تحذيرات كبير خبراء الإدارة الأمريكية المعنيين بالأمراض المعدية أنتوني فوتشي من استئناف دوري كرة القدم الأمريكية بسبب تفشي جائحة كورونا، مؤكدا أن القائمين على اللعبة يخططون لعودة آمنة للنشاط.
وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "توني فوتشي لا علاقة له بدوري كرة القدم الوطني الأمريكي"، مضيفا: "إنهم يخططون لعودة آمنة جدا وخاضعة للسيطرة".
وكان فوتشي، الذي يشغل منصب مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية، قد حّذر -في تصريحات إعلامية هذا الأسبوع- من عدم إمكانية إقامة منافسات دوري كرة القدم الأمريكية هذا الخريف. وقال: "إن لم يكن اللاعبون في فقاعة بشكل أساسي، ويُعزلوا عن المجتمع ويُختبروا كل يوم تقريبا، سيكون من الصعب جدا رؤية مدى القدرة على لعب كرة القدم هذا الخريف"، حسب مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

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