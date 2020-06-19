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باكستان.. 3 انفجارات متعاقبة ومقتل 4 أشخاص

07:17 م الجمعة 19 يونيو 2020
باكستان.. 3 انفجارات متعاقبة ومقتل 4 أشخاص

انفجار - أرشيفية

إسلام آباد - أ ش أ

أعلن مسئولون في باكستان مقتل أربعة أشخاص من بينهم جنديان في إقليم السند بجنوب البلاد، اليوم الجمعة، إثر ثلاثة انفجارات متعاقبة أعلنت جماعة انفصالية غير معروفة كثيرا مسئوليتها عنها.

وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية أن الانفجارات أسفرت أيضا عن إصابة 12 شخصا آخرين على الأقل.

وقالت منظمة الجيش الثوري السندي، وهي منظمة غامضة تطالب بانفصال إقليم السند عن الاتحاد الباكستاني، إنها نفذت الهجمات.

ووقع أحد الانفجارات في كراتشي أكبر مدن البلاد وعاصمة إقليم السند وقُتل فيه مدني وأصيب ثمانية أشخاص من بينهم جندي.

وقال رئيس شرطة مدينة كراتشي المفتش العام غلام نبي ميمون إن رجلا فقد حياته بينما أصيب أحد الجنود في هجوم بقنبلة يدوية الذي وقع في هذه المنطقة.

وحول الدوافع المحتملة للهجوم، قال ميمون إن الشرطة لديها "بعض الأدلة" لكنها لا تستطيع مشاركتها مع وسائل الإعلام في هذه المرحلة. وقال إن الشرطة تحقق في الحادث.

وقال فاروق علي قائد الشرطة في منطقة غوتكي التي تبعد 500 كيلومتر شمالي كراتشي إن جنديين قتلا في الانفجار الثاني الذي وقع في تلك المنطقة، كما قُتل أحد المارة.

ووقع الانفجار الثالث في منطقة لاركانا بإقليم السند ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في هذا الانفجار.

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انفجار باكستان الجيش الثوري السندي

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