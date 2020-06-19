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وسط تصاعد التوترات بين الكوريتين.. رصد قاذفات أمريكية قرب شبه الجزيرة الكورية

04:33 م الجمعة 19 يونيو 2020
وسط تصاعد التوترات بين الكوريتين.. رصد قاذفات أمريكية قرب شبه الجزيرة الكورية

بي-اتش52

سول- (أ ش أ):

رصد الجيش الكوري الجنوبي اليوم الجمعة قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، وسط تصاعد التوترات بين الكوريتين بسبب قضية المنشورات المناهضة للنظام الحاكم في بيونج يانج.

وشوهدت طائرتان من طراز "بي-اتش52" تحلقان فوق شمال اليابان اليوم، وفقًا لموقع "إيركرافت سبوتس"، وحسبما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني...فيما لم يذكر الموقع تفاصيل أخرى مثل تحديد الموقع الدقيق لتحليق القاذفات.

وتعد هذه المرة الثانية التي تحلق فيها قاذفات القنابل الثقيلة بالقرب من شبه الجزيرة الكورية هذا الأسبوع. وقد شاركت طائرتان من طراز "بي-اتش52" في تدريبات مشتركة أمس الأول الأربعاء مع اليابان فوق البحر الشرقي، وفقًا لقوات المحيط الهادئ الجوية الأمريكية.

يأتي هذا وسط تصاعد التوترات بعد أن هددت كوريا الشمالية بسلسلة من الخطوات الانتقامية ضد كوريا الجنوبية، بسبب فشلها في منع النشطاء من إرسال المنشورات المناهضة لبيونج يانج عبر الحدود.

وفجرت كوريا الشمالية مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في بلدة (كيسونج) الحدودية، كما هددت بإرسال قواتها إلى المناطق الحدودية، وإعادة إنشاء مواقع الحراسة العسكرية التي تمت إزالتها بالاتفاق مع الجنوب في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

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الجيش الكوري الجنوبي شبه الجزيرة الكورية بيونج يانج اليابان قاذفات أمريكية

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