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بيلاروسيا: تسجيل 676 إصابة جديدة بكورونا

04:10 م الجمعة 19 يونيو 2020
بيلاروسيا: تسجيل 676 إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية، اليوم الجمعة، تسجيل 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ما يرفع عدد حالات الإصابة إلى أكثر من 57 ألف حالة.

وذكرت الوزراة - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن عدد الحالات المسجلة ارتفع إلى 57333 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، والعدد الإجمالي لفحوصات الكشف عن الفيروس بلغت 821887 فحصا.

وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى 337 شخصا، مضيفا أن هناك 3525 مصابا تماثلوا للشفاء من الفيروس.

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