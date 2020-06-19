أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

بلغاريا تسجل 132 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

02:07 م الجمعة 19 يونيو 2020
بلغاريا تسجل 132 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

بلغاريا تسجل 132 إصابة جديدة

صوفيا- (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الجمعة، تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3674 حالة.

وأفاد مقر العمليات البلغاري - في بيان أوردته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية اليوم - بأن الحالات النشطة للعدوى وصلت إلى 1543، بينما تماثل للشفاء التام من الفيروس 1941 شخصا، موضحا أنه يوجد حاليا في المؤسسات الطبية في بلغاريا 289 مصابا، 13 منهم في وحدات العناية المركزة.

هذا المحتوى من

بلغاريا فيروس كورونا

الخبر التالى:

الكويت: 5 حالات وفاة و604 إصابات جديدة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 50437

    عدد المصابين

  • 13528

    عدد المتعافين

  • 1938

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8419828

    عدد المصابين

  • 4116394

    عدد المتعافين

  • 451092

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قرار دولة.. أول تعليق من "التعليم" على مطالبات "الأطباء" بتأجيل امتحانات الثانوية العامة