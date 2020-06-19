بلغاريا تسجل 132 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
صوفيا- (أ ش أ):
أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الجمعة، تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3674 حالة.
وأفاد مقر العمليات البلغاري - في بيان أوردته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية اليوم - بأن الحالات النشطة للعدوى وصلت إلى 1543، بينما تماثل للشفاء التام من الفيروس 1941 شخصا، موضحا أنه يوجد حاليا في المؤسسات الطبية في بلغاريا 289 مصابا، 13 منهم في وحدات العناية المركزة.
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