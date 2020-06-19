الصحة الفلسطينية: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رام الله - (أ ش أ):

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضحت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن من بين الإصابات الجديدة 18 إصابة في الخليل، وحالة في كل من بيت لحم ومدينة نابلس، لترتفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 815 إصابة، بينها 240 إصابة نشطة.