القبض على مساعد سابق لابن الرئيس البرازيلي في إطار تحقيق بشأن فساد

ريو دي جانيرو - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن الشرطة ألقت القبض على مساعد سابق لعضو مجلس الشيوخ فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو اليوم الخميس فيما يتعلق بتحقيق في الكسب غير المشروع.

وتم اعتقال فابريسيو كيرويس في مدينة أتيبايا بولاية ساو باولو في منزل محام لعائلة بولسونارو. وفتشت الشرطة منزلا لجاير بولسونارو في ريو دي جانيرو.

وبحسب ما ورد أراد المحققون استجواب كيرويس بشأن مخطط فساد مشتبه به يزعم أنه ينطوي على اختلاس جزء من رواتب الموظفين في مجلس ولاية ريو دي جانيرو. وكان فلافيو بولسونارو نائبا في المجلس من 2003 إلى 2019.

وتستند الشكوك جزئيا إلى المعاملات المصرفية التي تشمل 2ر1 مليون ريال برازيلي (230 ألف دولار) من 2016 إلى 2017.

وعلق فلافيو بولسونارو عبر موقع تويتر: "أواجه أحداث اليوم بهدوء. سيتم كشف الحقيقة!".

يذكر أن وزير العدل سيرجيو مورو استقال في أبريل بعد اتهام جاير بولسونارو بالتدخل في تعيينات الشرطة. ونفى الرئيس محاولته لمنع التحقيقات بشأن عائلته.