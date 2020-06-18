كوريا الجنوبية تسجل 59 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد
سول - (أ ش أ):
أعلنت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية، تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 12257 حالة، مضيفة أن عدد حالات الوفاة ارتفع كذلك إلى 280 حالة.
وأشارت سلطات الصحة في كوريا الجنوبية - في بيان أوردته وكالة يونهاب الكورية اليوم الخميس - إلى أن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة ارتفع عن 50 حالة لأول مرة منذ الأسبوع الماضي، وهذه هي المرة الخامسة التي يتجاوز فيها العدد اليومي 50 حالة خلال شهر يونيو الجاري.
وأوضحت السلطات أن بين الحالات الجديدة، 51 حالة لانتقال العدوى محليا و8 حالات قادمة من الخارج.. مضيفة أن العاصمة سول وضواحيها سجلت أعلى نسبة، حيث تم تسجيل 39 حالة من إجمالي الحالات المصابة.
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