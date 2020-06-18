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رغم تفشي كورونا.. الكمامات لن تصبح إجبارية في التشيك

04:05 م الخميس 18 يونيو 2020
رغم تفشي كورونا.. الكمامات لن تصبح إجبارية في التشيك

فيروس كورونا

براغ- (د ب أ):

أعلنت جمهورية التشيك، الخميس، أنها سوف ترفع الشرط الذي يلزم الأفراد بارتداء الكمامات أو ما شابه في الأماكن العامة المغلقة من الأول من يوليو المقبل عبر أجزاء كثيرة بالبلاد.

وقال وزير الصحة آدم فويتك إن القواعد المفروضة حاليا في المتاجر وفي وسائل النقل العامة، سوف تظل قائمة في الأماكن التي لا يزال فيها معدل الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) لايزال مرتفعا.

وحاليا مازال التفشي نشطا في براغ والمنطقة المحيطة ببلدة كارفينا المتخصصة في التعدين بشرق البلاد القريبة من الحدود مع بولندا.

وتعتزم السلطات نشر خريطة سوف يتم تحديثها بانتظام.

كانت جمهورية التشيك من أولى الدول في أوروبا التي طبقت شرط الالتزام بارتداء الكمامات في 18 مارس.

وقالت وزارة الصحة إنه حتى اليوم الخميس سجلت البلاد 10,176 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و333 وفاة مرتبطة بالفيروس.

فيروس كورونا التشيك الكمامات الطبية كوفيد 19

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