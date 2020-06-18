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قتلى وجرحى بانفجار في العاصمة الصومالية مقديشو

01:11 م الخميس 18 يونيو 2020
قتلى وجرحى بانفجار في العاصمة الصومالية مقديشو

انفجارات _أرشيفية

وكالات:

أفادت وسائل إعلام صومالية، بمقتل 3 أشخاص على الأقل وجرح آخرين اليوم الخميس، جراء انفجار لغم أرضي في منطقة هودان بالعاصمة مقديشو.

وذكر موقع "صوماليا جارديان"، أن الانفجار وقع بالقرب من القصر الرئاسي في منطقة هودان، مرجحا أن يكون ناجما عن لغم أرضي.

انفجار الصومال مقديشو

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