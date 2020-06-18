بولتون في كتابه عن ترامب: سأل مرة إن كانت فنلندا دولة أو تابعة لروسيا
وكالات:
تناول جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى مواقف للأخير على حد تعبيره، منها أنه مرة سأل إن كانت فنلندا دولة أو جزءا تابعا لروسيا؟
جاء ذلك في كتاب بولتون الذي من المفترض نشره في الـ23 من يونيو الجاري، وحصلت سي إن إن على نسخة منه، حيث كتب: "قبل قمة ترامب وبوتين في هلسنكي، سأل ترامب مستشاريه إن كانت فنلندا جزءا من روسيا.. وفي طريقه إلى اجتماع هلسنكي، توقف ترامب ليلتقي رئيسة الوزراء البريطانية (حينها) تيريزا ماي.."
وتابع قائلا: "خلال اللقاء (ترامب) مع ماي، تطرق مستشار الأمن القومي البريطاني إلى قضية تسميم سكيربال واصفا ذلك الهجوم بأنه ضد قوة نووية، ترامب حينها سأل: ’اه.. هل أنتم قوة نووية؟‘ وهو سؤال كنت أعلم أنه لم يكن بنية المزاح.."
وأضاف بولتون أن ترامب وفي العديد من المرات خلط بين الرئيس الأفغاني أشرف غاني والرئيس السابق حميد كارازاي.
ونشرت وسائل الإعلام الأمريكية تفاصيل كتاب بولتون بعد أن رفعت وزارة العدل دعوى قضائية في محكمة اتحادية يوم الثلاثاء، تزعم فيها أن كتاب بولتون المكونة من 500 صفحة "مليئ بالمعلومات السرية"، وقال المدعون إن بولتون تراجع عن عملية التدقيق الجارية في البيت الأبيض للكتاب.
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