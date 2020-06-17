سيارة رئيس وزراء بريطانيا تتعرض لحادث سير أمام البرلمان (فيديو)

وكالات

قال شاهد عيان، إن سيارة للأمن صدمت السيارة المخصصة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمام البرلمان اليوم الأربعاء، عندما ركض متظاهرون أكراد فجأة في الطريق، حسبما ذكرت رويترز.

وقال مكتب جونسون إنه لم يصب أحد بجراح في الحادث.

وقال متحدث باسم المكتب الإعلامي لجونسون، في تصريح صحفي: "رئيس الوزراء كان داخل السيارة، ولا توجد أي إصابات بالحادث".

وكانت سيارة جونسون تغادر محيط البرلمان بمرافقة الشرطة عندما ركض متظاهر فجأة في الطريق، الأمر الذي دفع السيارة الرسمية للتوقف فاصطدمت بها سيارة الأمن، من طراز رينج روفر، من الخلف.

وجرى إبعاد السيارتين في ثوان معدودة.

وكان جونسون، الذي عاد لممارسة مهام عمله في نهاية أبريل نيسان بعد تعافيه من مرض كوفيد-19، قد أنهى للتو جلسة استجوابه الأسبوعية في البرلمان.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، لم تفرج الشرطة بعد عن اسم المتظاهر وعمره، ولا عن بيانات شخصية أخرى بشأنه، أو تفسيرها للحادث الذي افتعله واعتبروه طفيفا.