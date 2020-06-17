أكثر من 4 آلاف إصابة في 24 ساعة.. قفزة بإصابات كورونا في بنجلاديش

دكا- (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بنجلاديش بشكل حاد، ليحقق رقما قياسيا يوميا بعد أكثر من أسبوعين من رفع البلاد إغلاقا شمل مختلف أنحاء البلاد، طبقا لما ذكره مسؤولو الصحة اليوم الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الخدمات الصحية، نسيمة سلطانه إن حوالي 4008 أشخاص ، من 17527 عينة، تبين إصابتهم بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، حتى صباح اليوم الأربعاء، مما يرفع العدد الإجمالي لمرضى كورونا إلى 98,489 .

وأضافت سلطانه أمام مؤتمر صحفي على الانترنت "إنه أعلى عدد للإصابات المسجلة في يوم واحد حتى الآن" وحثت المواطنين على الحفاظ على أقصى درجة من الاحتياطات للبقاء في أمان.

وقالت المتحدثة إن حصيلة الوفيات بسبب الفيروس ارتفعت إلى 1305، مع تسجيل 43 حالة وفاة خلال تلك الفترة.

وسمحت بنجلاديش بإعادة فتح المكاتب العامة والخاصة في 31 مايو، حيث رفعت السلطات الإغلاق الذي شمل مختلف أنحاء البلاد، الذي فرضته في مارس الماضي للحد من انتشار الفيروس.

لكن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع بشكل كبير ليصل إلى 98,489، بعد 17 يوما فقط من رفع الإغلاق، عندما وصل عدد الإصابات إلى 47,153 .

وتسجل الدولة الواقعة في جنوب آسيا متوسط أكثر من ثلاثة آلاف حالة إصابة يوميا منذ العاشر من يونيو.