الزيارة الأولى.. نائب رئيس "السيادي السوداني" في أديس أبابا

وكالات:

وصل نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الأربعاء، إلى أديس أبابا في أول زيارة له إلى إثيوبيا، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وحظي "حميدتي" باستقبال كبير لدى وصوله مطار أديس أبابا من كبار المسؤولين الإثيوبيين على رأسهم نائب رئيس الوزراء دمقى مكونن، ورئيس هيئة أركان الجيش الجنرال أدم محمد، ووزير الخارجية جدو أندرجاتشاو.

وخلال زيارته، سيلتقي حميدتي، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وكبار المسؤولين، لمناقشة العلاقات الثنائية وقضايا الحدود والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.