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الصحة الفلسطينية: تسجيل إصابة جديدة بكورونا برام الله

10:31 ص الأربعاء 17 يونيو 2020
الصحة الفلسطينية: تسجيل إصابة جديدة بكورونا برام الله

وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة

رام الله- (أ ش أ):
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لشاب يبلغ من العمر (29 عاما) في رام الله.
وأوضحت الكيلة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الشاب المصاب هو ابن المواطن الذي أعلن عن إصابته سابقاً في محافظة الخليل، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 701 إصابة.

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