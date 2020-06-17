الصحة الفلسطينية: تسجيل إصابة جديدة بكورونا برام الله
رام الله- (أ ش أ):
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لشاب يبلغ من العمر (29 عاما) في رام الله.
وأوضحت الكيلة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الشاب المصاب هو ابن المواطن الذي أعلن عن إصابته سابقاً في محافظة الخليل، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 701 إصابة.
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