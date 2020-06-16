رئيس الوزراء الماليزي ينفي انتهاكه العزل المنزلي: "أكاذيب شريرة"

دبلن- (د ب أ):

رفض مكتب رئيس الوزراء الماليزي، الثلاثاء، ما وصفه بـ"الأكاذيب الشريرة" التي تقول إن محيي الدين ياسين سافر إلى سنغافورة لتلقي العلاج الطبي خلال فترة العزل بسبب وباء كورونا في الآونة الأخيرة.

وجاء في تقرير لموقع ساراواك ريبورت الذي يركز على ماليزيا في 9 يونيو أنه "علم من مصادر موثوقة" بأن رئيس وزراء مالزيا محي الدين "كسر الحجر الصحي المنزلي، وسافر بطائرة خاصة إلى سنغافورة" في 26 مايو.

وكشف الموقع الاستقصائي في السابق عن بعض التفاصيل المتعلقة بتهم فساد ضد رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، الذي يحاكم الآن.

وقال مكتب رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء إن محي الدين "لم يغادر منزله" خلال فترة عزله الذاتي التي استمرت 14 يوما من 22 مايو.

ووصف المكتب الاتهامات بأنها "لا أساس لها من الصحة" وبأنها "ذات نوايا خبيثة"، وطالب المكتب "بمحاسبة ساراواك ريبورت" على ما وصفه بأنه "حملة تشويه".

وكان محيي الدين مطالبًا بالعزل الذاتي بعد اجتماع الشهر الماضي تبين في أعقابه أن أحد حاضريه مصاب بفيروس كورونا.

وجاءت نتائج فحوص رئيس الوزراء (72 عاما) سلبية، وعاد إلى العمل في أوائل يونيو. ولكن بعد محاربته للسرطان في السابق، أثيرت مخاوف بشأن تعرضه للإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وردا على بيان مكتب رئيس الوزراء، قال موقع ساراواك ريبورت: "نحن على استعداد للاعتراف بأن التاريخ المحدد الذي قدمناه في مقال سابق قد يكون غير دقيق".

لكن سارواك ريبورت أعاد تأكيد ادعائه بأن محي الدين يتلقى علاجا للسرطان في سنغافورة، وقال إن "الجمهور بحاجة لمعرفة مدى قدرة زعيمهم على التعامل مع ضغوط المنصب".