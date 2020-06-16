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غدا.. الرئيس الصيني يترأس قمة "صينية- أفريقية" استثنائية حول التضامن لمكافحة كورونا

08:36 ص الثلاثاء 16 يونيو 2020
غدا.. الرئيس الصيني يترأس قمة "صينية- أفريقية" استثنائية حول التضامن لمكافحة كورونا

الرئيس الصيني شي جين بينج

بكين- (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الصيني شي جين بينج سيترأس غدا الأربعاء قمة صينية-أفريقية استثنائية حول التضامن لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ - في تصريح لها اليوم - إن القمة الاستثنائية ستعقد عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، وسيلقي الرئيس الصيني كلمة رئيسية فيها.

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