غدا.. الرئيس الصيني يترأس قمة "صينية- أفريقية" استثنائية حول التضامن لمكافحة كورونا

بكين- (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الصيني شي جين بينج سيترأس غدا الأربعاء قمة صينية-أفريقية استثنائية حول التضامن لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ - في تصريح لها اليوم - إن القمة الاستثنائية ستعقد عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، وسيلقي الرئيس الصيني كلمة رئيسية فيها.