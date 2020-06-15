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منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لا ينتقل بالدم

10:34 م الإثنين 15 يونيو 2020
منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لا ينتقل بالدم

فيروس كورونا

القاهرة - (أ ش أ):
قالت الدكتورة هدى لنجر المستشارة الإقليمية للأدوية والتكنولوجيا الصحية وسلامة الدم بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا المستجد لا ينتقل بالدم بل عن طريق رذاذ الشخص المصاب عند السعال أو العطس.
وأشارت لنجر - فى تصريح اليوم - أنه يمكن لمعظم الأشخاص الأصحاء التبرع بالدم، وأن بنوك الدم لديها معايير لتحديد من الذي يتبرع بالدم، موضحة أنه تم تصميم هذه المعايير لضمان سلامة المتبرعين بالدم وكذلك سلامة إمدادات الدم.
وأوضحت أن السبب في عدم قبول تبرع لمريض كورونا بالدم يكون مثل سائر المرضى، عندما يكون في حالة ضعف بدني ومناعي تعرضه لمخاطر في حالة التبرع بالدم، كما أن هذا الضعف يجعله أكثر عرضة للإصابة بأنواع أخرى من العدوى، مؤكدة أن أهم الشروط في عملية التبرع هي أن يكون تبرعاً طوعياً منتظماً بلا مقابل.
وأضافت أن تلك المعايير قد تختلف قليلاً من بلد لآخر ويجب على أي شخص سليم يرغب في التبرع بالدم زيارة المواقع الإلكترونية لبنك الدم القريب منه أو الاتصال ببنك الدم أو زيارته للتحقق مما إذا كان هذا الشخص مؤهلاً للتبرع.

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