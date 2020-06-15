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الرئيس البرازيلي: بحثنا مع بوتين قمة "بريكس" ومكافحة فيروس كورونا

05:52 م الإثنين 15 يونيو 2020
الرئيس البرازيلي: بحثنا مع بوتين قمة "بريكس" ومكافحة فيروس كورونا

جايير بولسونارو

برازيليا - (أ ش أ):

قال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، اليوم اليوم الاثنين، إنه بحث هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد والتعاون بين البلدين في إطار مجموعة "بريكس".

وأضاف بولسونارو -في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "تحدثت هذا الصباح مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واتفقنا على المضي قدما في تعميق التعاون بين بلدينا، بما في ذلك مكافحة (كوفيد-19)، كما ناقشنا النتائج التي نريد تحقيقها في قمة بريكس المقبلة في سانت بطرسبورغ".

وتشهد البرازيل تدهورا مستمرا للأوضاع الصحية على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد، وتعتبر الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات بالمرض بـ 867882 حالة، وكذلك الثانية من حيث الوفيات بـ 43389 حالة.

وتعتبر روسيا والبرازيل شريكتان في إطار مجموعة "بريكس" الدولية، التي تضم كذلك كلا من الهند والصين وجنوب إفريقيا، وسبق أن قررت السلطات الروسية تأجيل قمة التكتل المرتقبة في مدينة سان بطرسبورغ من يوليو إلى موعد غير محدد بسبب الجائحة.

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