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إسرائيل وأمريكا لم تتوصلا بعد لاتفاق بشأن ضم مستوطنات الضفة الغربية

11:50 ص الإثنين 15 يونيو 2020
إسرائيل وأمريكا لم تتوصلا بعد لاتفاق بشأن ضم مستوطنات الضفة الغربية

نتنياهو

تل أبيب- (د ب ا):

أفادت الاذاعة الاسرائيلية اليوم الاثنين أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لم تتفقا على خطة لضم مستوطنات الضفة الغربية، وذلك قبل أسبوعين من الموعد المفترض لتقديم مشروع قانون بهذا الشأن إلى الكنيست.

وقال مسؤول كان حاضرا في اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس والسفير الأمريكي ديفيد فريدمان أمس الأحد " لم يتم إحراز أي تقدم من أي نوع" .

وتحدث المسؤول للإذاعة شريطة عدم الكشف عن هويته.

ولم يعلق أي من متحدث باسم نتنياهو ومتحدثة باسم جانتس على محتوى الاجتماع.

ومن المقرر عقد اجتماع ثاني في وقت لاحق من اليوم.

وقال وزير في حزب الليكود برئاسة نتنياهو إن رئيس الوزراء" عازم" على المضي قدما بهذه الخطوة.

نتنياهو بيني جانتس مستوطنات الضفة الغربية إسرائيل

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