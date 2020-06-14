سويسرا تبحث عن صاحب سبائك ذهب وُجدت في قطار

لندن - (بي بي سي)

قد ننسى أشياء كثيرة في محطات القطار أو سيارات الأجرة: هاتف، محفظة، سماعات، لكن هناك احتمال ضئيل جداً أن ننسى حقيبة مليئة بسبائك الذهب.

وفي سويسرا المعروفة بالثراء ورغد العيش فعل أحدهم ذلك. والآن، تودّ السلطات العثور على هذا الشخص.

منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبذل الشرطة جهوداً للعثور على مالك سبائك ذهب يبلغ وزنها أكثر من 3 كيلو غرامات، تركت في عربة قطار.

تبلغ قيمة الكنز نحو 191 ألف دولار، وعثر عليه في قطار بين مدينتي سان غالن ولوسيرن.

وقال بيان رسمي إن أمام المالك خمس سنوات للمطالبة بالحقيبة، في مكتب المدعي العام في لوسيرن.

ولم تكشف السلطات عن الأمر للجمهور، إلا بعدما باءت محاولات تعقب المالك بالفشل.

ومن غير الواضح كيف ستتأكد السلطات من هوية أي شخص سيدّعي أن الكنز ملكه.