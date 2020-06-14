أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الاتحاد الأوروبي يمول مشروعا لتحسين جودة التعليم في السودان

02:29 م الأحد 14 يونيو 2020
الاتحاد الأوروبي يمول مشروعا لتحسين جودة التعليم في السودان

الاتحاد الأوروبي

الخرطوم- (أ ش أ):

قال الاتحاد الأوروبي في السودان إنه سيمول مشروعا يسمى "برنامج تحسين جودة التعليم في السودان"، لافتا إلى أن التعليم هو الأساس الذي تبني عليه الدول مستقبلها.

وأشار الاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الأحد، إلى أن المشروع يُنفذ من قبل منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، وسيستفيد منه ٢٢١٧١ طفلا، نصفهم من الفتيات.

وأوضح أنه سيساهم بمبلغ ٣ ملايين يورو في تحقيق أهداف تعليمية من خلال هذا المشروع، حيث سيقلل عدد المتسربين من المدارس، كما سيقوم المشروع بصيانة وإعادة تأهيل الفصول الدراسية في 90 مدرسة مستهدفة.

ويقدم المشروع المساعدة الاجتماعية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بما في ذلك التعليم النفسي والاجتماعي القائم على المهارات الحياتية.

وقال السفير روبرت فان دن دوول، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، إنه من المهم بعد الثورة أن ينضم السودانيون والمجتمع الدولي إلى بذل جهود أكبر في مشاريع التنمية المستدامة الحقيقية والناجحة في السودان.

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي أن التعليم ، وخاصة تعليم الفتيات، يغير الحياة لأنه محرك للقضاء على الفقر، كما أنه قوة لتحقيق السلام والوحدة والتسامح.

هذا المحتوى من

الاتحاد الأوروبي تحسين جودة التعليم السودان

الخبر التالى:

تمديد إغلاق المطارات السودانية لمدة أسبوعين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 42980

    عدد المصابين

  • 11529

    عدد المتعافين

  • 1484

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7817195

    عدد المصابين

  • 4011073

    عدد المتعافين

  • 430397

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:خروج 112 متعافيًا من عزل كورونا بالشرقية