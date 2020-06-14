الاتحاد الأوروبي يمول مشروعا لتحسين جودة التعليم في السودان

الخرطوم- (أ ش أ):

قال الاتحاد الأوروبي في السودان إنه سيمول مشروعا يسمى "برنامج تحسين جودة التعليم في السودان"، لافتا إلى أن التعليم هو الأساس الذي تبني عليه الدول مستقبلها.

وأشار الاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الأحد، إلى أن المشروع يُنفذ من قبل منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، وسيستفيد منه ٢٢١٧١ طفلا، نصفهم من الفتيات.

وأوضح أنه سيساهم بمبلغ ٣ ملايين يورو في تحقيق أهداف تعليمية من خلال هذا المشروع، حيث سيقلل عدد المتسربين من المدارس، كما سيقوم المشروع بصيانة وإعادة تأهيل الفصول الدراسية في 90 مدرسة مستهدفة.

ويقدم المشروع المساعدة الاجتماعية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بما في ذلك التعليم النفسي والاجتماعي القائم على المهارات الحياتية.

وقال السفير روبرت فان دن دوول، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، إنه من المهم بعد الثورة أن ينضم السودانيون والمجتمع الدولي إلى بذل جهود أكبر في مشاريع التنمية المستدامة الحقيقية والناجحة في السودان.

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي أن التعليم ، وخاصة تعليم الفتيات، يغير الحياة لأنه محرك للقضاء على الفقر، كما أنه قوة لتحقيق السلام والوحدة والتسامح.