سويسرا: إصابات كورونا 31 ألفا و94 والوفيات 1938
زيورخ- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في سويسرا إلى 31094 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت زيورخ (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغت 1938 حالة. وتعافى 28,800 شخص من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 15 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في سويسرا.
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