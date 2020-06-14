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سويسرا: إصابات كورونا 31 ألفا و94 والوفيات 1938

11:13 ص الأحد 14 يونيو 2020
سويسرا: إصابات كورونا 31 ألفا و94 والوفيات 1938

كورونا في سويسرا

زيورخ- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في سويسرا إلى 31094 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت زيورخ (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغت 1938 حالة. وتعافى 28,800 شخص من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 15 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في سويسرا.

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