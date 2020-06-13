حصيلة المتعافين من كورونا حول العالم تتخطى حاجز ٤ مليون شخصا

وكالات

تخطى عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد حاجز ٤ ملايين حالة، وفقا لإحصاء موقع "ورلدميتر" المهتم بإحصاء ضحايا الفيروسات التاجية.

ووصلت أعداد المتعافين ٤٠٠٧٣٦٣ حالة، لتتجاوز حالات الشفاء، أكثر من نصف الإصابات بكورونا والبالغة أكثر من ٧.٨ مليون إصابة.

وقتل الوباء منذ ظهوره في ديسمبر الماضي أكثر من ٤٣٠ ألف شخصًا حول العالم.

وتعد الولايات المتحدة أكثر البلدان تضررا من الوباء، حيث سجلت أكثر من ٢.١ مليون إصابة وأكثر من ١١٧ ألف حالة وفاة، يليها البرازيل بأكثر من ٨٣١ ألف إصابة وما يقرب من ٤٢ ألف وفاة.