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حصيلة المتعافين من كورونا حول العالم تتخطى حاجز ٤ مليون شخصا

08:01 م السبت 13 يونيو 2020
حصيلة المتعافين من كورونا حول العالم تتخطى حاجز ٤ مليون شخصا

أرشيفية

وكالات

تخطى عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد حاجز ٤ ملايين حالة، وفقا لإحصاء موقع "ورلدميتر" المهتم بإحصاء ضحايا الفيروسات التاجية.

ووصلت أعداد المتعافين ٤٠٠٧٣٦٣ حالة، لتتجاوز حالات الشفاء، أكثر من نصف الإصابات بكورونا والبالغة أكثر من ٧.٨ مليون إصابة.

وقتل الوباء منذ ظهوره في ديسمبر الماضي أكثر من ٤٣٠ ألف شخصًا حول العالم.

وتعد الولايات المتحدة أكثر البلدان تضررا من الوباء، حيث سجلت أكثر من ٢.١ مليون إصابة وأكثر من ١١٧ ألف حالة وفاة، يليها البرازيل بأكثر من ٨٣١ ألف إصابة وما يقرب من ٤٢ ألف وفاة.

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