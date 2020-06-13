غضب في لوس أنجليس الأمريكية بعد العثور على جثة شاب متدلية من شجرة

وكالات:

أثار العثور على جثة شاب أسود معلقة إلى شجرة في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا تساؤلات لدى مجتمع يطالب بالحصول على إجابات، بعد أكثر من أسبوعين من موت جورج فلويد خنقاً على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس الأمريكية.

ولاحظ أحد المارة جثة رجل، تم تحديده لاحقاً على أنه روبرت فولر (24 عاماً)، معلقة إلى شجرة في مدينة بالمديل. وقال الشرطة في بيان إنه رغم أن التحقيق مستمر يبدو أنه انتحر بشكل مأساوي". وقالت المدينة في بيان تناول الصحة النفسية: "للأسف، ليست هذه أول حادثة من هذا القبيل منذ بدء جائحة (كوفيد - 19)."

وتجمع العشرات، أمس الجمعة، في مقر مجلس مدينة بالمديل لحضور مؤتمر صحفي حول حادث الوفاة، وعندما أعلن المتحدث النتائج الأولية لوفاة فولر، طالبت الحشود الغاضبة بإجراء تحقيق شامل في الحادث.

وصرح عمدة مدينة بالمديل ستيفن هوفبور وهو يحاول تهدئة الناس: "نحن نعمل بجد لمحاولة معرفة ما حدث بالضبط"، حسبما نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وطالب الحضور مراجعة لقطات الكاميرا القريبة من مكان الحادث، ولكن مسؤولاً في المدينة قال إنه لا يوجد تصوير للواقعة. وطوال المؤتمر الصحفي، أكد المسؤولون مراراً أن التحقيق مستمر، وأن عملية تشريح كامل للجثة جارية بالفعل.

وبعد المؤتمر، أصدرت المدينة بياناً قالت فيه إنها تتفهم دعوة المجتمع لإجراء تحقيق شامل في حادث الوفاة.

وتعكس الحادثة الوضع المتوتر الذي تشهده الولايات المتحدة منذ وفاة جورج فلويد يوم 25 مايو الماضي، الحادث الذي أدى إلى سلسة ضخمة من الاحتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة.