وكالات:

قالت صحيفة مقربة من الحكومة التركية، إن أنقرة تعتزم إنشاء قاعدتين عسكريتين دائمتين في ليبيا، لدعم الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم"، عن صحيفة "يني شفق" أن "التعاون العسكري بين ليبيا وتركيا سيرتقي إلى مستويات أعلى" بعد الزيارة التي قام بها إلى أنقرة يوم 4 يونيو رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج.

وأوضحت أنه "يجرى النظر حاليا لإعادة تشغيل قاعدة الوطية الجوية العسكرية التي يتم إصلاح البنية التحتية بها، فضلا عن الجهود المبذولة لإزالة الألغام".

وذكرت "يني شفق" أن هذه الجهود تهدف إلى أن تكون الوطية متاحة لبناء تركيا قاعدة جوية فيها، حيث من المقرر أن تحتضن طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي تركية.

وأضافت الصحيفة أنه "علاوة على ذلك سيتم اتخاذ خطوات مماثلة في ميناء مدينة مصراتة الساحلية التي تطل على البحر الأبيض المتوسط"، ليتم فيه بناء "قاعدة بحرية مع تحصين قاعدة الوطية بالطائرات المسيرة والأنظمة الجوية".

هذا وأعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عن رغبته في أن تستولي الميليشيات التابعة له في ليبيا على مدينة سرت، الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأقر أردوغان، في مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركية، أن مدينة سرت مهمة بسبب وجود آبار النفط والغاز هناك.

هذا وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن التنظيمات المتطرفة نهبت الممتلكات في ترهونة وقصفت المدنيين غرب سرت.

‏‎وقال المسماري، في مؤتمر صحفي، الاثنين الماضي، إن الميليشيات المدعومة من تركيا استهدفت مدنيين فجر اليوم غرب سرت.

وتابع أن "عدد النازحين من ترهونة وحدها بلغ أكثر من 20 ألف".

وقال المسماري إن الجماعات المتطرفة تعدت على هيبة المدن وكرامة المواطن.

‏وأوضح أن الميليشيات المدعومة من تركيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين.صحيفة تركية: أنقرة تنوي إنشاء قاعدتين عسكريتين في ليبيا

وكالات:

قالت صحيفة مقربة من الحكومة التركية، إن أنقرة تعتزم إنشاء قاعدتين عسكريتين دائمتين في ليبيا، لدعم الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم"، عن صحيفة "يني شفق" أن "التعاون العسكري بين ليبيا وتركيا سيرتقي إلى مستويات أعلى" بعد الزيارة التي قام بها إلى أنقرة يوم 4 يونيو رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج.

وأوضحت أنه "يجرى النظر حاليا لإعادة تشغيل قاعدة الوطية الجوية العسكرية التي يتم إصلاح البنية التحتية بها، فضلا عن الجهود المبذولة لإزالة الألغام".

وذكرت "يني شفق" أن هذه الجهود تهدف إلى أن تكون الوطية متاحة لبناء تركيا قاعدة جوية فيها، حيث من المقرر أن تحتضن طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي تركية.

وأضافت الصحيفة أنه "علاوة على ذلك سيتم اتخاذ خطوات مماثلة في ميناء مدينة مصراتة الساحلية التي تطل على البحر الأبيض المتوسط"، ليتم فيه بناء "قاعدة بحرية مع تحصين قاعدة الوطية بالطائرات المسيرة والأنظمة الجوية".

هذا وأعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عن رغبته في أن تستولي الميليشيات التابعة له في ليبيا على مدينة سرت، الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأقر أردوغان، في مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركية، أن مدينة سرت مهمة بسبب وجود آبار النفط والغاز هناك.

هذا وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن التنظيمات المتطرفة نهبت الممتلكات في ترهونة وقصفت المدنيين غرب سرت.

‏‎وقال المسماري، في مؤتمر صحفي، الاثنين الماضي، إن الميليشيات المدعومة من تركيا استهدفت مدنيين فجر اليوم غرب سرت.

وتابع أن "عدد النازحين من ترهونة وحدها بلغ أكثر من 20 ألف".

وقال المسماري إن الجماعات المتطرفة تعدت على هيبة المدن وكرامة المواطن.

‏وأوضح أن الميليشيات المدعومة من تركيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين.