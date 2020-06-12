بوتين يظهر علنا للمرة الأولى منذ أكثر من شهر خلال مراسم لرفع العلم الروسي

موسكو- (د ب أ):

ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة علنا منذ أكثر من شهر خلال مراسم لرفع العلم في موسكو اليوم الجمعة.

كان بوتين ، الذي ظهر في التلفزيون الحكومي وهو لا يرتدي كمامة خلال المراسم، يعمل عن بُعد كإجراء احترازي بسبب جائحة فيروس كورونا. وكان آخر ظهور علني له في 9 مايو.

وشكر الرئيس الروسي العاملين في المجال الطبي في البلاد على خدمتهم في خطاب ألقاه بمناسبة عيد روسيا الوطني، احتفالاً باستقلال البلاد عن الاتحاد السوفيتي. وقال بوتين "نحن ننحني لهم لخدمتهم وشجاعتهم وتضحياتهم التي لا حدود لها".

وقال المتحدث باسم بوتين ، دميتري بيسكوف ، في تعليقات منفصلة لوكالات الأنباء الروسية ، إن المشاركين في المراسم تم اخضاعهم لاختبارات الكشف عن الفيروس.