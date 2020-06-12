معهد "روبرت كوخ" يسجل 258 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا
برلين - (د ب أ):
سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة 258 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.
وبحسب بيانات المعهد، يصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 185 ألفا و674 حالة.
وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى صباح اليوم 8763 حالة، بزيادة قدرها 8 حالات وفاة مقارنة بأمس الخميس.
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