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الصين تسجل 7 حالات إصابة جديدة بكورونا وأول إصابة محلية في بكين منذ اسابيع

04:05 ص الجمعة 12 يونيو 2020
الصين تسجل 7 حالات إصابة جديدة بكورونا وأول إصابة محلية في بكين منذ اسابيع

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الجمعة، تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم أول حالة انتقال محلي للفيروس في بكين في غضون أسابيع.

وقالت السلطات إن الحالات الست الأخرى كانت لمواطنين صينين وصلوا من الخارج. وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في الصين إلى 83 ألفا و64 حالة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 4634.

وأشارت السلطات الصحية في بكين إلى إن حالة الإصابة المحلية كانت لرجل يبلغ من العمر 52 عاما وصل بمفرده إلى عيادة تظهر عليه حمى متقطعة دون ظهور أعراض أخرى. وأثبتت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأمرت السلطات بعزل أفراد أسرته وإعادة تدابير مكافحة الفيروس في الحي الذي يقطنه.

وقال الرجل إنه لم يغادر بكين منذ أكثر من أسبوعين، كما أنه لم يكن على اتصال بأي شخص من خارج المدينة.

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