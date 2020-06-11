الخارجية الألمانية: سوريا ما تزال تمثل خطرا على اللاجئين

برلين - (د ب أ):

اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية أن سوريا لا تزال مكانا غير آمن بالنسبة للاجئين.

وأصدرت الوزارة بيانا اليوم الخميس قالت فيه: "لا تزال هناك مخاطر جمة على اللاجئين في سوريا، سواء بسبب الميليشيات العديدة ونقاط التفتيش التابعة لها أو الأسلحة الموجودة في يد هذه الميليشيات أو التابعة للنظام الحاكم، الذي لا يزال يستخدمها بلا رحمة ضد الشعب، على سبيل المثال، من خلال أجهزة الاستخبارات العديدة التابعة له".

وأضاف البيان: "يسري ذلك أيضا على يقال إنه أجزاء آمنة داخل الأراضي السورية، فما زالت العمليات القتالية مستمرة في سوريا، وبصفة خاصة في إدلب والشمال السوري".

كانت الخارجية الألماني أصدرت تقريرا حديثا عن الوضع في سوريا بناء على مناشدة من وزراء الداخلية في الولايات الألمانية.

وبناء على هذا التقرير، سيقرر الوزراء في لقائهم الذي يبدأ بمدينة إيرفورت يوم الأربعاء المقبل بشأن تمديد وقف عمليات الترحيل للاجئين من سوريا.

ويستمر العمل بهذا القرار حتى نهاية الشهر الجاري.

وتشهد سوريا منذ عام 2011 حربا أهلية، ومنذ 2012 يطبق في ألمانيا وقف ترحيل اللاجئين السوريين، ويتم تمديد العمل به بصورة منتظمة.