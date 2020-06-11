رئيس وزراء العراق: ليس لدينا اقتصاد حقيقي ولا رؤية اقتصادية

وكالات:

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن العراق ليس لديه اقتصاد حقيقي، والحكومة لا تمتلك رؤية اقتصادية.

وأضاف الكاظمي، في مؤتمر صحفي، نقلته فضائية الحدث، أنه تولى منصبه في ظرف غير طبيعية ووضع اقتصادي منهار، فضلًا عن انهيار أسعار النفط وأزمة وباء كورونا.

وتابع "نكسة الموصل 2014 لم تكن صدفة بل نتيجة لسوء الإدارة والفساد".

شدد الكاظمي، على عدم القبول بأي اعتداء على مؤسسات الدولة تحت أي عنوان.

وأعلن عن اتخاذ إجراءات إصلاحية قريبا تخص الوضع المالي والإداري، مشددا على عدم التفريط في سيادة العراق خلال الحوار الاستراتيجي مع أميركا.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى إعطاء أهمية للحوار مع أمريكا، متابعا "سنقول كفى للحروب والشعارات".

هذا وقال الكاظمي إن الحوار الذي سينطلق اليوم بين العراق وأمريكا سيعتمد على رأي المرجعية الدينية والبرلمان وحاجة الدولة.

وأضاف أن "هدف حكومتي هو الوصول إلى انتخابات نزيهة وحماية الاقتصاد العراقي من الانهيار وحفظ هيبة الدولة".

كان التحالف الدولي قد حدد الملفات التي ستطرح في الحوار الثنائي بين العراق وأميركا التي ستنطلق، الخميس، مؤكدا وجود تعاون كبير بين القوات العراقية وتركيزها على محاربة بقايا داعش، منذ تولي الكاظمي، مشيرا إلى أن قرار اغتيال أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي وقاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني لم يكن من قبل التحالف الدولي.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي كولونيل مايلز كيكينز في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة سيكون ذا طابع تخطيطي والحديث عن المصالح المشتركة والتعاون في ظل المستقبل القريب والبعيد".

وأضاف أن "الحوار سيكون على وفق مصالح مشتركة وسيغطي قضايا عديدة من ضمنها ملف الأمن والثقافة والاقتصاد والتبادل التجاري".

وأشار إلى أن" من مواضيع الحوار هو كيف يعمل التحالف الدولي مع القوات العراقية لهزيمة داعش".