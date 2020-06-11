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90 طن مساعدات طبية أوروبية للسودان لمواجهة كورونا

02:17 م الخميس 11 يونيو 2020
90 طن مساعدات طبية أوروبية للسودان لمواجهة كورونا

أرشيفية

الخرطوم - أ ش أ

تسلمت السلطات السودانية 90 طنا من المساعدات الطبية نقلتها طائرة أوروبية إلى مطار الخرطوم، للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا المستجد.

وتحتوى شحنة المساعدات على معدات طبية، ولقاحات، وأجهزة تنقية مياه، ومستلزمات طبية، وأدوية ومعدات طبية، لمجابهة جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يتم توزيع جميع المعدات واستخدامها من خلال المنظمات الدولية مثل منظمة أطباء بلا حدود، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، والهيئة الطبية الدولية، بالتنسيق والتعاون مع الحكومة السودانية.

واستقبل الشحنة سفراء عدد من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي في الخرطوم، ومحمد الشابك وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السوداني، وممثلين عن وزارتي الخارجية والصحة.

وأعرب الشابك، عن امتنان شعب وحكومة السودان للاتحاد الأوروبي والسويد وفرنسا على دعمها والتزامها بمساعدة الخرطوم في محاربة فيروس كورونا.

وصرح السفير روبرت فان دن دوول رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، بأن إطلاق الجسر الجوي الإنساني الأوروبي إلى السودان مثال ملموس على كيفية دعم الاتحاد الأوروبي للسودان في محاربة جائحة كورونا.

وقال دوول، إن هذه الشحنة تعتبر واحدة من أكبر الشحنات الإنسانية التي هبطت في مطار الخرطوم منذ بداية أزمة كورونا، لافتا إلى أنه تم دعم الحكومة السودانية من خلال شراكة مع منظمة الصحة العالمية.

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