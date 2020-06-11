الهند: ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 8102
نيودلهي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 9996 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و357 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت قناة إن دي تي في الهندية اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغ 286 ألفا و579 حالة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 8102 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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