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بومبيو يبحث هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة تشجيع الحل التفاوضي في ليبيا

05:55 ص الخميس 11 يونيو 2020
بومبيو يبحث هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة تشجيع الحل التفاوضي في ليبيا

مايك بومبيو

واشنطن - (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال اتصال هاتفي أمس الأربعاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس خطوات إنهاء النزاع في ليبيا وتشجيع الحل السياسي التفاوضي في البلاد.
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس أن بومبيو وجوتيريس ناقشا كذلك الحاجة الملحة لتجديد الآلية الإنسانية عبر الحدود السورية، وأهمية تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران.

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Asha
مايك بومبيو واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس أنطونيو جوتيريس

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