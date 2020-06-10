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مصر تتمسك بوثيقة ٢١ فبراير كأساس للتفاوض حول سد النهضة

11:08 م الأربعاء 10 يونيو 2020
مصر تتمسك بوثيقة ٢١ فبراير كأساس للتفاوض حول سد النهضة

سد النهضة

الخرطوم - أ ش أ

قالت وزارة الموارد المائية والري السودانية، إن اجتماعات وزراء الري في مصر والسودان واثيوبيا، تواصلت اليوم الاربعاء، في إطار مبادرة رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، لاستئناف التفاوض والتوصل لحل نهائي يأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة في ملف سد النهضة وعلى ضوء مبادئ المعاهدات والقوانين الدولية في هذا المجال.

وأضافت وزارة الري السودانية، في بيان، أن الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس، استمع لوجهات نظر الدول الثلاث، حيث تمسك الجانب المصري بوثيقة ٢١ فبراير (في واشنطن) كأساس للتفاوض، فيما وعد الوفد الاثيوبي بتقديم مقترح متكامل للاجتماع.

وأعاد الوفد السوداني تأكيد موقفه المقدم في وثيقة الحل الوسط التي تقدم بها في اجتماع أمس.

وستستأنف الدول الثلاث اجتماعاتها يوم غد الخميس، لمواصلة المفاوضات والعمل على التوصل لحلول متوافق عليها للقضايا العالقة.

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سد النهضة وزارة الموارد المائية السودانية اثيوبيا عبد الله حمدوك

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