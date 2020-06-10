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فلسطين: وفاة أحد أبناء جاليتنا في السعودية بفيروس كورونا

09:44 م الأربعاء 10 يونيو 2020
فلسطين: وفاة أحد أبناء جاليتنا في السعودية بفيروس كورونا

وفيات كورونا ــ صورة ارشيفية

رام الله - أ ش أ

أفادة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، اليوم /الأربعاء/، في صفوف أبناء الجالية الفلسطينية في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن المواطن محمد فهمي حسين الزبدة (54 عاما)، وهو من أبناء جاليتنا في السعودية توفي إثر إصاباته بفيروس كورونا.

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