فلسطين: وفاة أحد أبناء جاليتنا في السعودية بفيروس كورونا

رام الله - أ ش أ

أفادة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، اليوم /الأربعاء/، في صفوف أبناء الجالية الفلسطينية في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن المواطن محمد فهمي حسين الزبدة (54 عاما)، وهو من أبناء جاليتنا في السعودية توفي إثر إصاباته بفيروس كورونا.