احتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية على ارتفاع سعر الدولار

بيروت - (د ب أ):

تجمع عدد من المحتجين في بيروت وعدد من المناطق مساء اليوم الأربعاء احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار.

واعتصم عدد من المواطنين عصر اليوم أمام مبنى مصرف لبنان المركزي في شارع الحمرا في بيروت، رافعين الإعلام اللبنانية ومطلقين هتافات منددة بالسياسة المالية وإفقار البلد وتجويع المواطنين بسبب الغلاء وارتفاع سعر صرف الدولار.

وانتقل المعتصمون من أمام مصرف لبنان إلى ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت حيث نفذوا اعتصاما وسط حضور للقوى الأمنية وعناصر مكافحة الشغب.

وشهدت مدن أخرى بالبلاد مثل طرابلس والنبطية وصيدا وقفات احتجاجية ومظاهرات، وشهد بعضها قطع الطرق وهتافات منددة بالسياسيين والفساد.

يذكر أن سعر صرف الدولار لدى الصيارفة المرخصون بلغ اليوم الأربعاء 3940 ليرة لبنانية فيما بلغ في السوق السوداء حوالي 5000 ليرة لبنانية.