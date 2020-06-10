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سريلانكا تعلن إجراء الانتخابات البرلمانية في 5 أغسطس بعد تأجيلها بسبب كورونا

04:18 م الأربعاء 10 يونيو 2020
سريلانكا تعلن إجراء الانتخابات البرلمانية في 5 أغسطس بعد تأجيلها بسبب كورونا

سريلانكا

كولومبو – (أ ش أ):

أعلنت مفوضية الانتخابات في سريلانكا اليوم الأربعاء إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة في 5 من أغسطس المقبل وذلك بعد تأجيلها مرتين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الموعد الجديد سيتيح للمفوضية وقتا كافيا للإعداد للانتخابات وفق الإرشادات الصحية.

وكان الرئيس جوتابايا راجابكسا حل البرلمان في مارس الماضي وأجلت السلطات الانتخابات مرتين للحصول على تأكيد من السلطات الصحية بأمان إجراء الانتخابات في الظروف الحالية، وحدد لها سابقا يومي 25 من أبريل الماضي و20 من يونيو الجاري.

ورفضت المحكمة العليا الأسبوع الماضي عرائض مقدمة من أحزاب المعارضة ونشطاء مدنيين لإبطال قرار الرئيس بحل البرلمان، ويعد وضع سريلانكا الحالي غير دستوري بعد تجاوز الفترة القانونية -ثلاثة شهور- للعمل دون برلمان.

وكان الرئيس حل البرلمان بعد توليه الرئاسة في نوفمبر الماضي قبل ستة شهور من انتهاء فترته ورغم أنه من سلطته الدعوة لانعقاد البرلمان بعدما حله إلا أنه رفض فعل ذلك بعدما عرقل تفشي الفيروس إجراء الانتخابات.

هذا المحتوى من

Asha
سريلانكا الانتخابات البرلمانية فيروس كورونا

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