إيطاليا: إجمالي إصابات كورونا بلغ 233 ألفا و19 حالة
روما - (أ ش أ):
أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، بلغ 233 ألفا و19 شخصا.
وذكرت هيئة الدفاع المدني، في بيان أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الاثنين، أن العدد الإجمالي للوفيات التي تم تسجيلها بلغ 33 ألفا و415 حالة، لافتة إلى أن 157 ألفا و507 حالات تماثلت للشفاء، وأن الحالات الإيجابية من ناحية العدوى في الوقت الحالي، تبلغ 42 ألفا و75 حالة.
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