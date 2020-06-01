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جانتس يوجه الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لسيناريوهات الضم

06:30 م الإثنين 01 يونيو 2020
جانتس يوجه الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لسيناريوهات الضم

بيني جانتس

تل ابيب - (د ب ا)

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الاثنين، توجيها لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي بالاستعداد لاحتمال ضم إسرائيل لجزء من الضفة الغربية في شهر يوليو المقبل .

وكلف جانتس كوخافي بالإعداد "لأي إحتمال للقيام بهذه العمليات التي تؤثر على المنطقة" و أن يعرض عليه سيناريوهات وخطط عمل مختلفة،بحسب صحيفة"يديعوت احرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني .

يأتي ذلك في وقت يشهد توترات بين الفلسطييين والإسرائيليين على خلفية اعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتزامه ضم اراض فلسطينية ، إضافة لتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد جابي اشكنازي المؤيدة لتطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام التي يطلق عليها "صفقة القرن".
من جانبه، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التحلل من جميع الاتفاقيات مع حكومتي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ردا على الخطط الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية.

بيني جانتس الاحتلال الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي تل ابيب

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