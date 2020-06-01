وصول خامس ناقلة وقود إيرانية إلى فنزويلا

كاراكاس - (د ب ا)

ذكرت شبكة "تيليسور" الإخبارية، اليوم الاثنين، أن ناقلة الوقود الإيرانية "ظريف" دخلت إلى المياه الفنزويلية، وهي الناقلة الإيرانية الخامسة التي تحمل بنزين وتصل إلى فنزويلا خلال الشهر الحالي بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان مسؤولون إيرانيون قد أعلنوا في 24 مايو الماضي وصول أول ناقلة وقود من بين خمس ناقلات نفط إيرانية كانت متجهة إلى فنزويلا.

وقالت السفارة الإيرانية في فنزويلا عبر موقع تويتر: "وصلت أول ناقلة إيرانية إلى سواحل فنزويلا. شكرا للقوات المسلحة البوليفارية الوطنية لفنزويلا على مرافقتها".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية صارمة على كل من إيران وفنزويلا ويمكن أن تقرر إرسال قواتها البحرية لمنع الناقلات من الوصول إلى وجهتها.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد دافع عن حق بلاده في ممارسة التجارة "بحرية" مع إيران رافضا الانتقادات الموجهة إلى بلاده بعد وصول شحنة من البنزين الإيراني إليها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن خمس ناقلات إيرانية تتجه إلى فنزويلا في حراسة مسلحة منذ الأحد الماضي وعلى متنها ملايين البراميل من البنزين ومكونات الوقود.

ويعمل فريق من الفنيين الإيرانيين بالفعل في شركة النفط الفنزويلية الحكومية وشركة تكرير النفط كجزء من خطة تعاون أوسع بين الجانبين تشمل توفير العمال والفنيين وقطع الغيار من إيران لقطاع النفط في فنزويلا مقابل حوالي 9 أطنان من الذهب قيمتها حوالي 500 مليون دولار.