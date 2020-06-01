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المدارس الابتدائية العامة والخاصة ودور الحضانة تفتح أبوابها اليوم في اليونان

12:37 م الإثنين 01 يونيو 2020
المدارس الابتدائية العامة والخاصة ودور الحضانة تفتح أبوابها اليوم في اليونان

أرشيفية

أثينا- (د ب ا):

فتحت المدارس الابتدائية والخاصة ودور الحضانة في اليونان أبوابها اليوم الإثنين بعد إغلاقها منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية اليوم أنه سيتم تمديد الدراسة إلى 26 يونيو التي كان مقررا أن تنتهي في 15 من نفس الشهر تعويضا عن فترة الإغلاق.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات المعنية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية على كافة مستويات المدارس، و التي تشمل شغل الفصول الدراسية بنسبة 50 في المئة فقط من طاقتها الاستيعابية.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية المحافظة على مسافة 5ر1 مترا بين المقاعد بالفصول، بحيث لا يزيد عدد التلاميذ في الفصل الواحد على 15 تلميذا، وتشغيل الفصول بالتناوب مع إغلاق المقاصف المدرسية.

أثينا اليونان فيروس كورونا

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