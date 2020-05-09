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رسميا.. أمريكا تسمح للولايات بتوزيع عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

10:06 م السبت 09 مايو 2020
رسميا.. أمريكا تسمح للولايات بتوزيع عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

دونالد ترامب

وكالات:

قالت وزارة الصحة الأمريكية، اليوم السبت، إنها ستسمح لوزارات الصحة بالولايات بتوزيع عقار ريمديسيفير الذي تنتجه شركة جلياد ساينسيز لعلاج مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وتعهدت الشركة بتوفير ما يقرب من 607 آلاف جرعة من العلاج خلال الأسابيع الستة المقبلة في الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إنها ستتولى توزيع الجرعات على المستشفيات بعد أن أظهر العقار نتائج واعدة في مساعدة مرضى كوفيد-19.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية منحت الشركة موافقة طارئة على استخدام العقار مما مهد الطريق لتوزيعه على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات أن العقار يساعد المرضى على التعافي في فترات أقل.

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